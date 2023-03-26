İstanbul’da freni boşalan halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükledi durağa daldı

Kağıthane'de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde hasar meydana geldi.





Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı.