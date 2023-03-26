İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükledi durağa daldı
İstanbul Kağıthane'de freni boşalan özel halk otobüsü önce otomobile ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynerine çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste ve bir dükkanda hasar meydana geldi.
Kağıthane'de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı.
Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi.
Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ
Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.
Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, çıkacak mı? Torbada geriye dönük BAĞ-KUR tescili var mı? Vergi Affı hangi borçları kapsıyor?
- YÖKDİL kaç net kaç puan yapar? İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca Soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YÖKDİL 2023/1 puan hesaplama
- Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar
- MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!
- Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!
- Doğum yılının son rakamı 6, 7, 8 ve 9 olanlar dikkat! Büyük sır ortaya çıktı! Liderlik onların kanında var!
- Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu puan durumu
- Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?
- İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki tarifi! Ağrıları söküp atıyor! O yağı sürün ve bekleyin
- Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?
- Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü?
- YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu