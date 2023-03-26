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Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim öğretim yarın yeniden başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Malatya’nın 8 ilçesinde eğitim öğretim yarın yeniden başlıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'nın 8 ilçesinde eğitim öğretime verilen ara yarın son buluyor. Depremde hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

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