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Konya'da kan donduran olay! 3 yaşındaki kızının boğazını kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2023
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Konya’da kan donduran olay! 3 yaşındaki kızının boğazını kesti

Konya'da bir kadın 3 yaşındaki kızının boğazını bıçakla keserek öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevkedildi.

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