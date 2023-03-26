İstanbul Fatih'te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi! Facia ucuz atlatıldı
İstanbul Fatih'te bir ağaç yol kenarında bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Çürüme nedeniyle devrildiği belirtilen ağaç araçlara hasar verdi. Ağacın devrildiği sırada olay yerinde kimsenin olmaması facianın ucuz atlatılmasını sağladı.
Fatih'te çürüyerek kökünden sökülen asırlık ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. Olay, saat 15.00'da Fatih Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık ağaç biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üstüne devrildi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç sahibi Mehmet Kavcı olaydan yaklaşık 1 saat önce ağacın devrilme ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu söyledi.
"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ARADIM, AĞACIN DEVRİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİM"
Aracı hasar gören Kavcı, "Biz arkadaşlarla ağacın düşeceğini tahmin ettik. Ben Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Bana da geri dönüş yaptılar, mesaj burada kayıt altında. Aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, arabanın yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu, çok orijinaldi. Arabam 1977 model, hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende" dedi.
"ARABAMIZDA HASAR OLUŞTU"
O sırada ışıkta bekleyen taksi sürücüsü Kadir Demirbaş, "Arabamda müşteri vardı, onu indirdim. Kırmızı ışık yandı, durdum. Durduğum anda bir gürültü koptu. Araba çarptı sandım, baktım ağaç arabanın üstüne düşmüş, camlar kırılmış. Çok büyük bir gürültü koptu. Arabamızda hasar oluştu" şeklinde konuştu. Ağacın yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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