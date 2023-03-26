İstanbul Fatih’te asırlık ağaç 2 aracın üzerine devrildi! Facia ucuz atlatıldı





"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ARADIM, AĞACIN DEVRİLEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİM"

Aracı hasar gören Kavcı, "Biz arkadaşlarla ağacın düşeceğini tahmin ettik. Ben Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Bana da geri dönüş yaptılar, mesaj burada kayıt altında. Aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, arabanın yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu, çok orijinaldi. Arabam 1977 model, hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende" dedi.