İstanbul’da genç kızın korku dolu anları! Aracını o halde görünce...

Sürücüye yardım eden Yılmaz Ahlat, "Yolda giderken araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Ben de arkasından geliyordum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama kaputu açamayınca başarılı olamadık. İtfaiye geldi büyümeden söndürdü. Sürücü panik yaptı ağlıyordu" diye konuştu.

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