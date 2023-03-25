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Adana’da tarihi kalenin surlarının yakınında bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Adana’da tarihi kalenin surlarının yakınında bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Korkunç olay Adana’nın Kozan Kalesi’nin dışında, sur yakınında meydana geldi. Tarihi kalenin çevresinde dolaşan vatandaşlar sur dibinde hareketsiz yatan erkeği görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Kimliği belirsiz ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kozan ilçesindeki öğle saatlerinde tarihi kalenin çevresinde dolaşan kişiler, sur dibinde hareketsiz yatan erkeği görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Savcının ve polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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