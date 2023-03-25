Adıyaman’da panik anları: Büyük bir gürültüyle çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Jandarma arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri çöken binanın enkazına girdi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelere göre binanın çökme esnasında olay yerinde ve çevresinde kimsenin olmadığı her ihtimale karşı çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.