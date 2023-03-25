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Yozgat’ta bir sitenin istinat duvarı devrildi: 11 araç kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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Yozgat’ta bir sitenin istinat duvarı devrildi: 11 araç kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri... Yozgat'ta park halindeki 11 araç, apartmanın çöken istinat duvarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, "Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

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