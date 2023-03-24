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Son dakika: Kahramanmaraş'ta bir deprem daha: 4.4'le sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta bir deprem daha: 4.4’le sallandı

Son dakika haberleri... AFAD, Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde saat 16.10'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 15.5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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