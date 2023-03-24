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Amasra'daki maden faciasında TBMM Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Amasra’daki maden faciasında TBMM Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasıyla ilgili olarak TBMM Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı.

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