Antalya’da evden gelen kötü koku ekipleri alarma geçirdi: Çift maske takarak girebildiler
Korkunç olay saat 13.00 sıralarında Antalya'da meydana geldi. Kendisinden 5 gündür haber alınmayan 85 yaşındaki Duran Sırtaş, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, adrese çift maske takarak girebildi. Yaşlı adamın evinde bulunan av tüfeğine polis tarafından el konulurken, Sırtaş'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre; apartmanda yalnız yaşayan kiracısı 85 yaşındaki Duran Sırtaş'tan bir süredir haber alamayan ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbarla adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sırtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bunun üzerine adrese, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Ekipler, yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlenen Sırtaş'ın evinde, kokular yüzünden çift maske takarak çalışma gerçekleştirdi.
Evde bulunan av tüfeğine polis tarafından el konulurken, Sırtaş'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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