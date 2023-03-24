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Sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu. Emin Ergün'ün cansız bedenine 10. günde ulaşıldı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu. Emin Ergün'ün cansız bedenine 10. günde ulaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'da 16 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından kent merkezine akan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı. Selde kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılırken, kent merkezinde taşan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmalarına başlanıldı. 5 kişinin sel sularında boğulduğu Abide Kavşağı'ndaki alt geçidin dolmasına neden olan Cavsak Deresi'nin üstü kapalı olan bölümleri açılıp dere yatağı genişletiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki ekipler, kentte bulunan derelerde genişletme faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda temizlik çalışması da yürütüyor.

TIR ŞOFÖRÜNE ULAŞILAMADI
Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları da sürüyor. 100 kişilik ekiple çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların şebeke suyunun içilebileceğini belirterek, "Kıymetli vatandaşlarımız, yapılan son analiz sonuçlarına göre merkez ilçelerimizdeki su değerleri selden önceki normal durumuna dönüşmüştür. Vatandaşlarımız, sularını içme suyu olarak kullanabilir" paylaşımı yaptı.

TIR şoförü nişanına yetişmeye çalışırken... TIR ŞOFÖRÜ NİŞANINA YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN...

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