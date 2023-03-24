Sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu

Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılırken, kent merkezinde taşan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmalarına başlanıldı. 5 kişinin sel sularında boğulduğu Abide Kavşağı'ndaki alt geçidin dolmasına neden olan Cavsak Deresi'nin üstü kapalı olan bölümleri açılıp dere yatağı genişletiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki ekipler, kentte bulunan derelerde genişletme faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda temizlik çalışması da yürütüyor.