20 Mart 2023, Pazartesi
Şanlıurfa'da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış
Şanlıurfa'da kullandığı TIR'la sele kapılarak kaybolan ve 6 gündür aranan 24 yaşındaki Emin Ergün'ün nişanının yapılacağı gün evine dönerken üzücü olayın yaşandığı öğrenildi. Kayıp tır şoförünün babası Davut Ergün yaptığı açıklamada, "Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik. Cenabı Allah izin vermedi, yetişemedi. 6 gündür burada devlet millet el ele bulmaya çalışıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 19:14
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