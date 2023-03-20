Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan tır ve sürücüsü Ergün'e ulaşmak için 100 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar 6. gününde devam ediyor.