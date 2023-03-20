20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şanlıurfa'da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Şanlıurfa'da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Şanlıurfa'da kullandığı TIR'la sele kapılarak kaybolan ve 6 gündür aranan 24 yaşındaki Emin Ergün'ün nişanının yapılacağı gün evine dönerken üzücü olayın yaşandığı öğrenildi. Kayıp tır şoförünün babası Davut Ergün yaptığı açıklamada, "Sele kapıldığı gün nişanını takmaya gidecektik. Cenabı Allah izin vermedi, yetişemedi. 6 gündür burada devlet millet el ele bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 19:14
  • 1
  • 18
Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sele kapılarak kaybolan tır ve sürücüsü Ergün'e ulaşmak için 100 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar 6. gününde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Atmalı Mahallesi'nde ikamet eden Ergün ailesi, çok sayıda yakınıyla arama çalışmalarının devam ettiği bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

  • 3
  • 18
Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Kayıp tır şoförünün babası Davut Ergün, oğluyla sele kapılmadan önceki gece telefonda görüştüğünü, sabah saatlerinde ise oğlunun kendisini aradığını ancak şarjı bittiği için konuşamadıklarını söyledi.

  • 4
  • 18
Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

Oğlunun küçük yaşlardan itibaren kendisiyle tır kullandığını belirten Ergün, söz konusu güzergahı defalarca kullandıklarını dile getirdi.

  • 5
  • 18
Şanlıurfa’da aranan TIR şoförü Emin Ergün nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış

"SELE KAPILDIĞI GÜN NİŞANINI TAKMAYA GİDECEKTİK"

Ergün, kısa süre önce sözlenen oğlunun nişan öncesi bir sefer daha yapmak için Diyarbakır'a gittiğini anlattı.