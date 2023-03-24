Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar bayram tarihlerini araştırmaya başladı. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte bayram başlayacak. Peki Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? İşte 2023 dini bayram tarihleri...
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte vatandaşlar arama motorlarında, "Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayıp, bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki arife günü ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte Diyanet 2023 dini bayram tarihleri ile ilgili detaylar...
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Bayram hafta sonunda kutlanacak.
NE ZAMAN BAŞLAYIP, BİTECEK?
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün sayılmaktadır. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geliyor. Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün olarak kabul edilmektedir.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
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- Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
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