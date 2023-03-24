Ramazan Bayramı ayın kaçında? Bayram tatili ne zaman başlayıp, bitecek? 2023 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte vatandaşlar arama motorlarında, "Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayıp, bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki arife günü ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte Diyanet 2023 dini bayram tarihleri ile ilgili detaylar...