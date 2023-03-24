Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar orucu bozan durumları yakından araştırmaya başladı. Yeme içme durumunda bozulan oruç ibadeti için Müminler arama motorlarında, "Nikotin bandı orucu bozar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte merak edilenler...
Nikotin bandı orucu bozar mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Konya ilişkin Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanlar farz ibadet olan orucu layıkıyla yerine getirebilmek için detaylarını araştırıyor. Peki nikotin sakızı orucu bozar mı, zarar verir mi?
NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bkz. Merğînânî, el-Hidâye, 1/123-124; Kâsânî, Bedâî', 2/98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/395-396)
KİMLERE ORUÇ İBADETİ FARZ?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
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- Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!
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