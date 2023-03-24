Nikotin bandı orucu bozar mı? Oruçluyken nikotin bandı kullanılır mı? Diyanet açıkladı!

Nikotin bandı orucu bozar mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Konya ilişkin Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Müslümanlar farz ibadet olan orucu layıkıyla yerine getirebilmek için detaylarını araştırıyor. Peki nikotin sakızı orucu bozar mı, zarar verir mi?