SON DAKİKA | Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı | 8 ili etkisi altına alacak...
YAŞAM ahaber.com.tr
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yarın (24 MAYIS 2023 CUMA) kuvvetli yağış bekleniyor. Buna göre sağanak yağışlardan 8 il etkilenecek. Peki, yağışlar ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji bu konuda tarih vererek vatandaşları uyardı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (24 MAYIS 2023 CUMA) deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirdi.
8 İLE UYARI
Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız kadroda! Eksik primi olana erken emeklilik! 3600 ve 5400 gün kritik! Şartları taşıyanlar...
- Emekliye A'dan Z'ye maaş tablosu netleşti! Oran ortaya çıktı, 1.500 TL seyyanen artış! İkramiye zammı + intibak! Enflasyon farkı, refah payı...
- YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor 2023? YKS sınav yerleri n zaman açıklanacak 2023?
- Emekliye ek zam var mı 2023 son dakika? 6000, 7000, 7500 TL ve üstü maaş alan emekliye zam olacak mı?
- Kadir Gecesi hangi tarihte, ne zaman 2023? Anlamı ve önemi nedir? Okunacak dualar neler? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Diyanet açıkladı: Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç geçerli sayılır mı?
- Emekliler 7500 TL zamlı maaşları ne zaman alacak? Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar...
- Ezana kaç dk var? Akşam ezanı saat kaçta okunacak, ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il iftar sayacı!
- 2023 Ramazan ayı 1. gün: Bugün iftarda ne pişirsem? Her evde olan malzemelerde pratik yemek menüsü! 23 Mart Perşembe çorba, ana yemek, tatlı tarifleri...
- Konut kredisinde faizler değişti! Akbank, İş Bankası, Ziraat 300 Bin TL konut kredisi hesaplamaları!
- Tuzla TOKİ genç kura sonuçları listesi 2023 | TOKİ İstanbul hak kazananlar ne zaman, nereden öğrenilir? Tuzla engelli, emekli, şehit yakınları ve gazi...
- CANLI ALTIN FİYATLARI || 23 Mart gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!