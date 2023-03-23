23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı | 8 ili etkisi altına alacak...

SON DAKİKA | Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı | 8 ili etkisi altına alacak...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
ABONE OL
SON DAKİKA | Meteoroloji’den deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı | 8 ili etkisi altına alacak...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yarın (24 MAYIS 2023 CUMA) kuvvetli yağış bekleniyor. Buna göre sağanak yağışlardan 8 il etkilenecek. Peki, yağışlar ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji bu konuda tarih vererek vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (24 MAYIS 2023 CUMA) deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirdi.

8 İLE UYARI

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.


SAĞANAK 2 GÜN SÜRECEK

Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA