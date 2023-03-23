AFAD duyurdu: Kahramanmaraş Göksun'dan deprem meydana geldi | 2023 son depremler...
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 18:14’te 3.7’lik deprem meydana geldi. İşte AFAD 2023 son depremler listesi...
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 18:14'te 3.7'lik deprem meydana geldi" denildi.
Büyüklük: 3.7 (Mw) Yer: Göksun (Kahramanmaraş) Tarih: 2023-03-23
Saat: 18:14:47 TSİ Enlem: 38.022 N Boylam: 36.454 E Derinlik: 7.04 km
2023 AFAD SON DEPREMLER
23-03-2023 18:14:4738.02236.4547.04MW3.7Göksun (Kahramanmaraş)566604
23-03-2023 18:09:2835.9335.01510.43ML2.8Akdeniz566603
23-03-2023 17:57:5137.98536.4756.98ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)566600
23-03-2023 17:50:4538.09538.45310.84ML2.1Çelikhan (Adıyaman)566602
23-03-2023 17:49:4337.37736.8665.06ML2.4Türkoğlu (Kahramanmaraş)566599
23-03-2023 17:48:5738.2537.2926.94ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)566601
23-03-2023 17:45:3038.32838.2086.83ML0.9Yeşilyurt (Malatya)566605
23-03-2023 17:42:4037.82636.2367.12ML1.6Saimbeyli (Adana)566597
23-03-2023 17:36:2138.05437.4227ML1.7Nurhak (Kahramanmaraş)566598
23-03-2023 17:28:4638.24838.2827ML1.2Yeşilyurt (Malatya)566596
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