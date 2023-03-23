Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
Ramazan ayın gelişiyle birlikte Müslümanlar oruçlarını sıkıntıya sokabilme ihtimali olan gündelik yaşam alışkanlıklarının detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Ruj, oje, nemlendirici sürmek gibi şeyler orucu bozar mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi?
Ramazan ayın gelişiyle birlikte Müslümanlar oruçlarını sıkıntıya sokabilme ihtimali olan gündelik yaşam alışkanlıklarının detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Ruj, oje, nemlendirici sürmek gibi şeyler orucu bozar mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi?
OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.
RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz.
Yüze sürülen pudra, fondoten, krem, allık, ruj, nemlendirici, dudak balsamı, parlatıcı ve göze uygulanan far, rimel, kalem, sürme, sim ve tırnaklara sürülen oje ve cila gibi yüzeysel makyaj malzemelerini kullanmak orucu bozmaz. Zira orucun bozulması için kullanılan malzemenin vücut içine girmesi gerekir ki,bu ürünler cildin ve vücudun dışında kaldıkları için oruca zarar vermez.
Ancak bu tarz ürünler cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu için abdeste manidir. Zira abdeste suyun cilde temas etmesi şarttır.Ancak temizlendikten sonra abdest alınabilir.
DİYANET AÇIKLAMASI
Oruç, bir şey yeme ve içmeden dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.
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- Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!
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