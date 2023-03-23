Ruj, rimel, oje, nemlendirici sürmek orucu bozar mı? Makyaj, saç boyamak orucu etkiler mi? Diyanet açıkladı!

Yüze sürülen pudra, fondoten, krem, allık, ruj, nemlendirici, dudak balsamı, parlatıcı ve göze uygulanan far, rimel, kalem, sürme, sim ve tırnaklara sürülen oje ve cila gibi yüzeysel makyaj malzemelerini kullanmak orucu bozmaz. Zira orucun bozulması için kullanılan malzemenin vücut içine girmesi gerekir ki,bu ürünler cildin ve vücudun dışında kaldıkları için oruca zarar vermez.

Ancak bu tarz ürünler cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu için abdeste manidir. Zira abdeste suyun cilde temas etmesi şarttır.Ancak temizlendikten sonra abdest alınabilir.