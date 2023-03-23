İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Brezilyalı model dehşeti yaşadı

Brezilyalı modelin arkadaşı Yasin O., "Güvenlik kamera görüntüsünden göründüğü gibi Diogo yanına yaklaştığı anda direkt şüpheli ateş etmeye başlıyor. Başında motosiklet kaskı olduğunu söylüyor arkadaşım. İki kurşun sol kasığından girip çıkıyor, bir kurşun da sol koluna isabet ediyor. Hatta yoldan geçen bir vatandaşta yaralanmış orada ama onun hakkında tam bilgimiz yok. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında bilgisi yok. Şüphelendiği birisi de yok. Kendisi Türkiye aşığı, burada husumetli olduğu birileri de yok. Aklına da kimse gelmiyor bu konuda. Polise giderek şikayetçi oldu. Avukatımız ile birlikte olayın takipçisi olacağız biz de. Biran önce şüphelinin yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.