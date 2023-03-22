Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
"Sahurda neler yenir ve yenmez?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayında uzun saatler boyunca aç kalmak, vücuttaki enerjinin azalmasına neden olabiliyor. Yine de sahurda doğru beslenerek enerjinizi korumak mümkün. Peki, Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
"Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lezzet dolu sahur sofraları kurup, sevdiklerinizle iftarda buluşmak için sözleşme zamanı geldi. Peki, sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir, sahurda neler yenir? sorusu gündeme geldi. Peki, sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
SAHURDA NE YENİR?
Sahur vaktinde doğru tercihler yaparak Ramazan ayını daha kolay ve rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Oruç zamanı tok tutan yiyecekler hazırlayarak sahur sofranızı kurabilirsiniz. İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi:
Yumurta: Anne sütünün ardından en kaliteli proteine sahip olduğu söylenen yumurta, sahurda ilk tercihiniz olabilir. Haşlama ve omlet olarak tüketebileceğiniz 1 ya da 2 yumurta, sizi gün boyu tok tutarak enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır.
Yoğurt ve Süt: Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde yoğurt ve süt, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
Tarçın: Yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine ekleyeceğiniz tarçın sayesinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Bu sayede tokluk hissine de katkıda bulunabilirsiniz.
Yulaf Ezmesi: Glisemik endeksi düşük gıdalar, kan şekerinin dengelenmesi açısından önem taşır. Sahurda yulaf ezmesi tüketmek, gün boyu enerji depolamanıza yardımcı olur.
Tam Tahıllı Ekmek: Yüksel lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutarak uzun süre tokluk hissi sağlamanıza yardımcı olacak bir diğer besin ise tam tahıllı ekmektir.
Salata: Mevsim yeşilliklerinden hazırlayacağınız bir salata sayesinde hem vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de mide hacminizi doldurarak tokluk hissine erişebilirsiniz.
Posalı Gıdalar: Posalı gıdalar, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede kabızlığı önleyerek gün boyu acıkma hissini de bastırır.
Ceviz: Açlığa bağlı unutkanlığı önlemesi ile bilinen ceviz, sahur sofralarında da sıklıkla tüketilir. Sahurda 2 ila 3 adet ceviz yiyerek iftara kadar dinç kalabilirsiniz.
SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER VE İÇECEKLER NELERDİR?
Ramazan ayında açlığın yanı sıra susuzluk da insanı zorlar. Gün boyu susuz kalmak istemiyorsanız, sahurda susatmayan yiyecekler tüketebilirsiniz. İşte sahurda tüketebileceğiniz susatmayan yiyecek ve içecek listesi:
Kuru yemiş
Süt ürünleri
Su oranı yüksek olan meyveler (Karpuz, şeftali, üzüm)
Çiğ sebzeler
Ev yapımı hoşaf
Ayran
Kefir
SAHURDA NE YENMEZ?
Ramazan ayı boyunca sahurda yemeniz gereken yiyecek ve içecekleri sizinle paylaştık. Peki, sahurda ne yenmez? İşte sahurda yememeniz gerekenler listesi:
Yağlı yiyecekler
Tüm hamur işleri
Acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler
Hamur işi, kızartma ve yağlı yiyecekler, kan şekeri dengesizliğinin yanı sıra sindirim güçlüğüne de sebep olur. Gün içerisinde midede ağrı, ekşime, yanma gibi semptomlar meydana gelebilir. Ayrıca bu tür yiyecekleri tüketmek daha çabuk acıkmanıza neden olur.
Acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek ise gün boyu susuzluk yaşamanıza neden olabilir.
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