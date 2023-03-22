Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?

Yumurta: Anne sütünün ardından en kaliteli proteine sahip olduğu söylenen yumurta, sahurda ilk tercihiniz olabilir. Haşlama ve omlet olarak tüketebileceğiniz 1 ya da 2 yumurta, sizi gün boyu tok tutarak enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt ve Süt: Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde yoğurt ve süt, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.