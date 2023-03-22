Malatya'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak ilk detayları açıkladı! Son depremler listesi 2023
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 22.43'te yaşanan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 22.43'te yaşanan depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN İLK DETAYLARI
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