İstanbul'da trafik kilitlendi! Sağanak yağış sonrası yoğunluk yüzde 90'ı buldu... İşte harita üzerinde alternatif güzergahlar
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış mesai çıkışında yoğun trafiğe neden oldu. Özellikle 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde araç yoğunluğu oluşurken şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Peki İstanbul trafiğinde alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.
Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KİLİT
Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.
AVRUPA YAKASINDA SON DURUM NE?
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece arasında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor.
Hadımköy Yolu Caddesi ve Avcılar-Haramidere bağlantı yolları ile yine D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki Basın Ekspres Caddesi'nde çift yönlü yoğunluk görülüyor.
Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu ise akıcı seyrediyor.
Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.51 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.
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