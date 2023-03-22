İstanbul’da trafik kilitlendi! Sağanak yağış sonrası yoğunluk yüzde 90’ı buldu... İşte harita üzerinde alternatif güzergahlar

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.