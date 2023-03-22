Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?
"Oruçluyken öpmek orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlar oruçlarını tutuyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Orucu bozan haller de merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?
"Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan haller hakkında bilgilendirme yapılıyor. Peki, Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?
ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?
Nihat Hatipoğlu'nun öpüşmek orucu bozar mı sorusuna verdiği yanıt şöyle;
''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''
Orucu Bozan Ve Kazayı Gerektiren Durumlar
Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir.
Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.
Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, günü gününe kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup ayrıca bundan dolayı tövbe istiğfarda bulunmak gerekir.
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