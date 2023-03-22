Oruçluyken öpmek orucu bozar mı? Öpmek oruca etki eder mi, bozar mı?

ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Nihat Hatipoğlu'nun öpüşmek orucu bozar mı sorusuna verdiği yanıt şöyle;

''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''