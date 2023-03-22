Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?
"Kolonya kullanmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte otuz gün boyunca oruç vazifesini yerine getirecek vatandaşlar, iftar ve sahur arasında saatleri arasında davranışlarına daha dikkat edecekler. Hal böyle olunca, "Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?" sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?
"Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam'ın beş şartından birisi olan oruç tutma vazifesini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise orucun hangi durumlarda bozulduğunu araştırıyor. Peki, Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?
KOLONYA ORUCU BOZAR MI?
Kolonya gibi keskin olan kokuları çok sık koklamak mekruh olarak kabul edilmektedir. Oruç tutmanın amacı insan nefsine karşı dikkatli olunmasıdır. Kolonya sürmenin eline dökmek , vücuduna sürmek ve koluna sürmek gibi birçok kullanım türü vardır.
Kolonya kullanmak orucu bozmaz. Ağız yoluyla alınan her türlü besin, madde gibi durumlar orucu bozduğu için kolonya kullanırken dikkat edilmelidir. Çünkü ağızdan alınan ve yemek borusunu geçerek mideye ulaşan her türlü şey orucu bozmaktadır.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.
Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.
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- Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Diyanet niyetliyken kolonya sürmek, göz damlası kullanmak orucu bozar mı?
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