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İlk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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İlk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı?

Ramazan ayının ilk sahuru bu gece idrak edilecek. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahur ile birlikte başlıyor. Sahurun öncesinde Müslümanlar arama motorlarında "İlk sahurda pirinç yemek sünnet mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki ilk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı?

On bir ayın sultanının gelişiyle birlikte sahura kalkacak olanlar detayları araştırmaya başladı. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz, sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Peki ilk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı? Sahur yapmanın fazileti nedir?

İLK SAHURDA PİRİNÇ PİLAVI YEMEK SÜNNET Mİ?

Ramazan ayının ilk sahurunda pirinç pilavı ile ilgili bazı rivayetler olduğu konuşulur. Fakat ilk sahurda pirinç pilavı yemek sünnet değildir. Pirinç, kaliteli bir karbonhidrat olması sebebiyle sahurda tüketilebilir fakat bu sünnet yerine geçmez. Peygamber Efendimiz'in oruç tutarken yeme-içme ile ilgili bazı tavsiyeleri vardır, ancak bu tavsiyelerde pirinç pilavı yeme konusunda bir öneriye rastlanmamaktadır. Bu nedenle, pirinç pilavı yemek sünnet değildir.

SAHUR YAPMANIN FAİZLETİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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