İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Cesedin başında bekleyip...
İstanbul’da korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre Savaş Ç. eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen 'i bir süre takip etikten sonra başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen 'in öldüğü belirlendi. Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Öte yandan, saldırganın eşini de 4 ay önce tartışma sonrası balkondan attığı belirtildi.
Savaş Ç. karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Turan Dikmen 'i bir süre takip etikten sonra başından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Dikmen 'in öldüğü belirlendi.
Olay yerinde bekleyen saldırgan ise polis ekiplerini bekleyerek teslim oldu. Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran herhalde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor" dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
EŞİNİ 4 AY ÖNCE BALKONDAN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu arada Savaş Çıkan'ın polise verdiği ifadede, Esenyurt'ta geçen Aralık ayında balkondan atlayarak yaralanan eşi Meral Çıkan'ın Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre Aralık ayında, Meral Çıkan eşi ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Meral Çıkan balkondan atlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Çıkan ifadesinde önce kendisinin atladığını söyledi. Ancak sonra ifade değiştirerek eşi ile kardeşinin kendisini balkondan attığını ifade etti. Savaş Çıkan ile kardeşinin, 1 Şubat'ta yakalanıp ifadeleri sonrası serbest kaldığı kaydedildi.
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