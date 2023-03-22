İstanbul’da sokak ortasında cinayet! Cesedin başında bekleyip...

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EŞİNİ 4 AY ÖNCE BALKONDAN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ



Bu arada Savaş Çıkan'ın polise verdiği ifadede, Esenyurt'ta geçen Aralık ayında balkondan atlayarak yaralanan eşi Meral Çıkan'ın Turan Dikmen ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre Aralık ayında, Meral Çıkan eşi ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Meral Çıkan balkondan atlayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meral Çıkan ifadesinde önce kendisinin atladığını söyledi. Ancak sonra ifade değiştirerek eşi ile kardeşinin kendisini balkondan attığını ifade etti. Savaş Çıkan ile kardeşinin, 1 Şubat'ta yakalanıp ifadeleri sonrası serbest kaldığı kaydedildi.