İstanbul’da futbol menajeri otelde dehşet saçtı! Darp, tehdit, zorla alıkoyma | İstenen ceza belli oldu

KAPIYI KİLİTLEYİP ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

İddiaya göre; ikilinin cinsel birlikteliği ardından Semra A. gitmek için hazırlanmaya başladı. Duştan çıkan Bedir K. ise anlaşmalarının sabaha kadar olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledi. Genç kadın itiraz edince Bedir K. kapıyı kilitleyip Semra A'ya tokat atmaya başladı. Darp ettiği genç kadınla bu kez zorla ilişkiye girdi.