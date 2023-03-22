İstanbul’da futbol menajeri otelde dehşet saçtı! Darp, tehdit, zorla alıkoyma | İstenen ceza belli oldu
Dehşete düşüren olay, 9 Ocak günü İstanbul’da meydana geldi. Futbol menajeri Bedir K., para karşılığında ilişkiye girdiği kadına kabusu yaşattı. Genç kadının sabaha kadar yanında kalmasını isteyen menajer olumsuz yanıt alınca öfke saçtı. Menajer, darp ettiği kadınla zorla ilişkiye girdi. Otel güveliğinin yardımıyla kurtulan genç kadının şikayeti sonrası futbol menajeri hakkında 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte korkunç olayın detayları...
Futbol menajeri para karşılığında ilişkiye girdiği kadına kabusu yaşattı. Olay 9 Ocak tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Bedir K, cinsel ilişkiye girmek amacıyla Semra A. ile irtibat kurdu. 4 bin lira karşılığında teklifi kabul eden genç kadın menajerin bulunduğu otele geldi. Otelde bir süre alkol alan çift odalarına çıktı.
KAPIYI KİLİTLEYİP ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ
İddiaya göre; ikilinin cinsel birlikteliği ardından Semra A. gitmek için hazırlanmaya başladı. Duştan çıkan Bedir K. ise anlaşmalarının sabaha kadar olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledi. Genç kadın itiraz edince Bedir K. kapıyı kilitleyip Semra A'ya tokat atmaya başladı. Darp ettiği genç kadınla bu kez zorla ilişkiye girdi.
OTEL GÜVENLİĞİ KURTARDI
Sabah'ın haberine göre, adamın elinden kurtulan Semra A. lavaboya kendisini kilitleyip otel güvenliğini aradı. Odaya gelen güvenlik güçleriyle birlikte lobiye inen genç kadın kendisini bekleyen polislerle birlikte karakola götürüldü. Para karşılığında ilişkiye girdiğini ancak bir süre sonra zorla alıkonulduğunu belirten Semra A. futbol menajerinden şikayetçi oldu.
"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİK"
Şikayet üzerine ifadesi alınan Bedir K. genç kadınla para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştığını ancak hiçbir şekilde cinsel birliktelik yaşamadıklarını iddia etti. Aralarında anlaşmazlık yaşadıklarını, darp ve zorla ilişki durumunun söz konusu olmadığını belirten Bedir K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
21 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan rapor talep edildi. Taraflardan alınan örneklere göre cinsel ilişki yaşandığına yönelik rapor düzenlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Bedir K. hakkında 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Hakaret' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
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