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Gazinodaki vahşette yeni detaylar! “Ben senin kapıcın mıyım?” sözü sonu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Gazinodaki vahşette yeni detaylar! “Ben senin kapıcın mıyım?” sözü sonu oldu

Kanlı cinayet geçen paza günü Konya’da meydana geldi.  26 yaşındaki Uğur Kolçak’ın eğlence mekanının çıkışında öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kolçak'ın gazinonun kapısında durduğu sırada yanına gelen başka bir gazino sahibinin 'kapıyı aç' demesine sinirlenip, 'Ben senin kapıcın mıyım?' dediği, bu sırada çıkan kavgada kaçmak isterken vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü sabahı meydana gelen olayda, Uğur Kolçak yanındakiler 27 yaşındaki Memduh Kahveci ve 23 yaşındaki Muhammet Ali Kolçak ile eğlenmek için ruhsatsız olarak işletilen gazinoya gitti. Kolçak, bir süre alkol alıp eğlendikten sonra hava almak için dışarıya çıktı.

Bu sırada yanına yine aynı bölgede faaliyet gösteren gazino işletmecisi 25 yaşındaki Ziyaettin Çokkaynar geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Çokkaynar, işyeri çalışanı zannettiği Kolçak'a 'Kapıyı aç, içeri gireyim' dedi. Buna sinirlenen Kolçak'ta 'Ben senin kapıcı mıyım?' diyerek tepki gösterdi.

"ÖLÜMDEN KAÇAMADI"

Kolçak ile Çokkaynar'ın tartışmasına gazino sahipleri de dahil oldu. Kolçak'ın arkadaşı Memduh Kahveci'de kalabalığı dağıtmak için aracından aldığı kurusıkı tabanca ile havaya doğru ateş etti. Saldırıya uğradıklarını zanneden iki gazino sahibi ve çalışanları kaçan Kolçak'ı kovalamaya başladı.

Uğur Kolçak can havliyle yine aynı bölgede bulunan başka bir gazinoya da doğru koştu. Bu sırada o gazinonun çalışanları da kendilerine yönelik bir saldırı olduğunu düşünüp silahlarla karşılık verdi. 3 gurubun silahlı çatışmasının arasında kalan Kolçak kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Kolçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOŞ KOVANLARI TOPLAYIP, KAMERA KAYIT CİHAZLARINI SÖKMÜŞLER

Cinayetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, yapılan incelemede olay yerindeki boş kovanların şüpheliler tarafından toplanıldığını ve kamera kayıt cihazlarının da söküldüğünü tespit etti. 26 suç kaydı bulunan Ziyaettin Çokkaynar, 24 suç kaydı bulunan Mehmet Sansarcı, 4 suç kaydı bulunan Gökhan Yurttaş, 17 suç kaydı bulunan Murat Can, 9 suç kaydı bulunan Mustafa Aslıvar, Hayrettin Kubat ile gazinoya Uğur Kolçak'la birlikte eğlenmeye gelen Memduh Kahveci ve Muhammet Ali Kolçak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mustafa Aslıvar, Hayrettin Kubat, Gökhan Yurttaş ve Ziyaettin Çokkaynar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat Can ve Mehmet Sansarcı adli kontrol kararıyla, Memduh Kahveci ve Muhammet Ali Koçak'da savcılıkça serbest bırakıldı.

GERİYE SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Uğur Kolçak'tan geriye sesi güzel olduğu için özel günlerde ve arkadaş ortamında söylediği şarkılar kaldı. Videoya alınan bu şarkılar arkadaşları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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