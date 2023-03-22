Gazinodaki vahşette yeni detaylar! “Ben senin kapıcın mıyım?” sözü sonu oldu

Uğur Kolçak can havliyle yine aynı bölgede bulunan başka bir gazinoya da doğru koştu. Bu sırada o gazinonun çalışanları da kendilerine yönelik bir saldırı olduğunu düşünüp silahlarla karşılık verdi. 3 gurubun silahlı çatışmasının arasında kalan Kolçak kurşunların hedefi olup ağır yaralandı. Kolçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.