Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ BOZULUR?

Herhangi bir kimsenin kasıtlı olarak oruç bozması günahtır. Orucunu kasıtlı olarak bozan kişi, 60 (altmış) gün ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna yapamayan kimse ise 60 gün boyunca ihtiyaç sahibi olan birini doyurabilir. Orucun bilerek ve kasten bozulması durumlarında ayrıca tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kaza edilmesi gerekmektedir.