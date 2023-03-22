22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?

Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar oruçlarını sıkıntıya sokacak durumları araştırmaya başladı. En çok merak edilen konuların başında ise ağız spreyi kullanmak, diş fırçalamak ve sakız çiğnemek geliyor. Peki ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?

Ağız spreyinin oruca etkisi sıklıkla araştırılıyor. Kullanım şekli olarak yutulmaması sebebiyle Müslümanlar, orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Özellikler merak edilen diğer konuların başında da diş fırçalamak ve sakız çiğnemek geliyor. Peki ağız spreyi orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AĞIZ SPREYİ VE SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU NASIL ETKİLER?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ BOZULUR?

Herhangi bir kimsenin kasıtlı olarak oruç bozması günahtır. Orucunu kasıtlı olarak bozan kişi, 60 (altmış) gün ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna yapamayan kimse ise 60 gün boyunca ihtiyaç sahibi olan birini doyurabilir. Orucun bilerek ve kasten bozulması durumlarında ayrıca tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kaza edilmesi gerekmektedir.

Ağız ve burundan vücuda girerek mideye ulaşan her şey orucu bozmaktadır. Bu sebeple ağız kokusunu önüne geçmek için kullanılan sprey veya ağrı kesici kullanılan ilaç orucu bozmaktadır. Bunların yanı sıra nikotin bandı, sigara kullanmak gibi durumlarda oruç bozulur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA