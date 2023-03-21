Hayatının en büyük kabusunu yaşadı! Kafasında bardak kırıp tecavüz etti

Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.

Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.