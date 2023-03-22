Ramazan Fidyesi 2023 ne kadar? Fidye Ramazan’dan önce mi sonra mı verilir? Diyanet anneye, kardeşe, akrabaya verilir mi?

Ramazan fidyesine ilişkin detaylar araştırılıyor. İslam'ın şartları arasında da yer alan oruç ibadeti sağlıklı her Müslümana farz kılınmıştı. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder. Peki Ramazan fidyesi 2023 ne kadar? Fidye Ramazan'dan önce mi sonra mı verilir? Anneye, kardeşe, akrabaya verilir mi?

2023 FİDYE MİKTARI

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılında oruç tutamayacak kişilerin ödemesi gereken fidye miktarını açıkladı. Bu yıl fidye miktarı 70 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler. Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.