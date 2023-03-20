Malatya'da yeni deprem | 2023 AFAD son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 23:42’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Doğanşehir (Malatya)
Tarih: 2023-03-20
Saat: 23:42:43 TSİ
Enlem: 38.105 N
Boylam: 37.786 E
Derinlik: 7 km
2023 SON DEPREMLER
20-03-2023 23:42:43 38.105 37.786 7 MW 4.1 Doğanşehir (Malatya) 565584
20-03-2023 23:14:30 37.271 36.988 8.37 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 565583
20-03-2023 23:09:27 37.504 37.074 10.9 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 565582
20-03-2023 23:07:44 37.356 36.831 7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 565581
20-03-2023 23:04:21 38.334 27.218 8.44 ML 2.3 Buca (İzmir) 565580
20-03-2023 23:03:09 38.351 37.353 7 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 565573
20-03-2023 22:56:55 38.26 37.824 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 565575
20-03-2023 22:54:30 36.571 36.227 7 ML 1.6 İskenderun (Hatay) 565569
20-03-2023 22:51:57 37.861 36.289 7.3 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 565566
20-03-2023 22:49:55 37.859 36.293 7.79 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 565564
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmen ataması olacak mı, var mı? 45 bin öğretmen ataması ücretlileri kapsıyor mu?
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbi tarihi açıklandı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?
- 10 bin TL hane başı destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin TL hane başı destek ödemesi devam ediyor mu?
- 21 Mart ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Daha çok etkilenecek! Yeni Ay sonrası Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç...
- POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! 3600 prim günüyle emeklilik...
- Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi gün?
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
- Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik pide tarifi ve gerekli malzemeler