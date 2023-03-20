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Malatya'da yeni deprem | 2023 AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Malatya’da yeni deprem | 2023 AFAD son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 23:42’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Tarih: 2023-03-20

Saat: 23:42:43 TSİ

Enlem: 38.105 N

Boylam: 37.786 E

Derinlik: 7 km

2023 SON DEPREMLER

20-03-2023 23:42:43 38.105 37.786 7 MW 4.1 Doğanşehir (Malatya) 565584

20-03-2023 23:14:30 37.271 36.988 8.37 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 565583

20-03-2023 23:09:27 37.504 37.074 10.9 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 565582

20-03-2023 23:07:44 37.356 36.831 7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 565581

20-03-2023 23:04:21 38.334 27.218 8.44 ML 2.3 Buca (İzmir) 565580

20-03-2023 23:03:09 38.351 37.353 7 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 565573

20-03-2023 22:56:55 38.26 37.824 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 565575

20-03-2023 22:54:30 36.571 36.227 7 ML 1.6 İskenderun (Hatay) 565569

20-03-2023 22:51:57 37.861 36.289 7.3 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 565566

20-03-2023 22:49:55 37.859 36.293 7.79 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 565564

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