Atıl lojmanlar depremzedelere sıcak yuva oldu!

Malatya'dan ailesiyle birlikte geldiğini belirten depremzede Osman Kuşar, "Sıkıntımız evdi. 1 yıllığına bizi buraya yerleştirdiler. Bize her türlü konuda yardımcı oldular. Her şeyiyle dayalı döşeli ev verdiler. Gıda yardımı yapıyorlar. Eksiğimiz var mı yok mu diye gelip soruyorlar. Şükürler olsun. Malatya'daki evden daha sıcak bir evde ikamet ediyoruz. Böyle bir imkanı verdikleri için biz devletimize ve hayırseverlere duacıyız. Ben ve eşimle birlikte 6 kişi burada yaşıyoruz, emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise 8 yıldır kullanılmayan lojmanların ilçenin en güzel bölgesinde yer aldığını belirterek, "Yaşamış olduğumuz deprem felaketi sebebiyle EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü Santral Müdürü Mehmet Uluba ile bir araya geldik. Burasının kullanılmasına karar verdiğimizde ise Bakyapı'ya teklif götürdük. Onlar da sağ olsunlar hiçbir ücret talep etmeden bize tadilatları yapacaklarını vadettiler. Karda yağmurda arkadaşlar hiç durmadan çalıştı. 120 kişi canını dişine takarak evleri hazır hale getirdi. Şükürler olsun ki, bugün depremzede ailelerimiz ikamet etmeye başladı. 150 konutumuzun 90 tanesi hazır vaziyette. Geri kalan konutları da 1 hafta içerisinde bitireceğiz. Evleri düzenlerken, halısından koltuğuna, ısınmasından çatal kaşığına kadar hepsini düşündük. Çamaşır makinesinden yatak odası mobilyasına kadar bir evin içerisinde ne olması gerekiyorsa hepsini tamamladık. EUAŞ Bursa Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Genel Müdürü İzzet Alagöz'e, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Nereye gidersek boş dönmedik. Bu milletin ferdi olmaktan gurur duydum. Gerçekten ilk gün aileleri yerleştirirken çok duygusal anlar yaşadım. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. İnşallah bu acıdan önemli dersler çıkarırız."