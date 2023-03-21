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Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler! 'Tüm gün bize çalışacaksın' diyen şüphelilere meydan dayağı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Sultangazi'den taksiye binen ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Taksi şoförü ise, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" diyen şüphelileri, görev yaptığı durağa götürdü. Şüpheliler duraktaki taksiciler tarafından dövülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde taksiye binen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, taksinin şoförüne, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" dedi.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Taksi şoförü ise gasbedileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi. Duraktaki arkadaşları ile telefonla irtibat kuran taksi şoförü, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü. Bu görüşmeler sürerken taksici şüphelileri de durağa kadar getirdi.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Aynı durakta çalışan taksi şoförü Ali Yıldız, "Bugün taksimize binen 3 kişi, araçta gelirken farklı konuları açarak arkadaşımızı tehdit ediyorlar.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Şoför arkadaşımız, yolcuya çaktırmadan başka bir arkadaşımıza haber verince; biz kendi aramızdaki sistemden irtibat sağlayarak, kendi aramızda plan yaparak onları tuzağa düşürdük. Burada kendileri ile konuşmaya çalıştık. Kabul ettiler ama şaka yaptıklarını söylediler. Bu şekilde şaka olmayacağını düşündük ve kişiler kendinde değildi, arkadaşımıza zarar verebilirlerdi.

Gasp etmeye çalışırken tuzağa düştüler! ’Tüm gün bize çalışacaksın’ diyen şüphelilere meydan dayağı

Bizim başımıza sıklıkla bu şekilde olaylar geliyor. Gasp girişimlerinde şoför arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralanabiliyor. Bu nedenle onlar tuzağa düşürmeden, biz onları tuzağa çektik. Onları etkisiz hale getirerek polislere teslim ettik" dedi.

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