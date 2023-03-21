Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler! 'Tüm gün bize çalışacaksın' diyen şüphelilere meydan dayağı
Sultangazi'den taksiye binen ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Taksi şoförü ise, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" diyen şüphelileri, görev yaptığı durağa götürdü. Şüpheliler duraktaki taksiciler tarafından dövülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde Sultangazi Habipler Mahallesi'nde taksiye binen 3 kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi.
Uyuşturucu madde etkisinde oldukları iddia edilen şüpheliler, taksinin şoförüne, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" dedi.
Taksi şoförü ise gasbedileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi. Duraktaki arkadaşları ile telefonla irtibat kuran taksi şoförü, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü. Bu görüşmeler sürerken taksici şüphelileri de durağa kadar getirdi.
Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aynı durakta çalışan taksi şoförü Ali Yıldız, "Bugün taksimize binen 3 kişi, araçta gelirken farklı konuları açarak arkadaşımızı tehdit ediyorlar.
Şoför arkadaşımız, yolcuya çaktırmadan başka bir arkadaşımıza haber verince; biz kendi aramızdaki sistemden irtibat sağlayarak, kendi aramızda plan yaparak onları tuzağa düşürdük. Burada kendileri ile konuşmaya çalıştık. Kabul ettiler ama şaka yaptıklarını söylediler. Bu şekilde şaka olmayacağını düşündük ve kişiler kendinde değildi, arkadaşımıza zarar verebilirlerdi.
Bizim başımıza sıklıkla bu şekilde olaylar geliyor. Gasp girişimlerinde şoför arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralanabiliyor. Bu nedenle onlar tuzağa düşürmeden, biz onları tuzağa çektik. Onları etkisiz hale getirerek polislere teslim ettik" dedi.
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