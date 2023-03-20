Antalya’da eski ortak cinayeti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimi yaktı benim
Antalya'da eski ortağı Zehra Çatal’ın iş yerine gelen adam, adeta dehşet saçtı. Çatal’a tabanca ile kurşun yağdırarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürek yaktı.
Antalya'da yaşanan olay, saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi 40 yaşındaki Zehra Çatal ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Yılmaz F. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.
Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
"CİĞERİMİ YAKTI BENİM"
Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi.
Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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