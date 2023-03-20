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Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

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