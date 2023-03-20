"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Mayıs celbi için Nisan ayı işaret edilmiş olup silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?