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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan ayına kısa bir süre kala Mayıs celbinin ne zaman hangi ayda açıklanacağını merak ediliyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçları için açıklanma tarihi duyuruldu ve Nisan ayı işaret edildi. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Mayıs celbi için Nisan ayı işaret edilmiş olup silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk TarihleriYükümlü Sevk TarihleriYedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 04 Mayıs 2023Er (2'nci Grup) 01 Haziran 2023Er (3'üncü Grup) 06 Temmuz 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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