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Adıyaman'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Adıyaman’da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! AFAD son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi. Saat 20.47'de yaşanan depremin derinliği 6.39 kilometre olarak ölçüldü. İşte son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 20.47'de yaşanan depremin derinliği 6.39 kilometre olark ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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