Ramazan ilk sahur ne zaman, hangi tarihte? 2023 ilk oruç hangi güne denk geliyor? İl il sahur ve iftar saatleri

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte islam alemi araştırmalarına başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, ilk orucun hangi güne denk geldiğini sorguluyor. 2023 Ramazan başlangıcı ve Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminin ardından "Hangi gün sahura kalkacağız?"," İlk sahur ne zaman?" sorusu gündem getirildi. İşte, sahura kalkacağımız gün ve tarihi...