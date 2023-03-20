Ramazan ilk sahur ne zaman, hangi tarihte? 2023 ilk oruç hangi güne denk geliyor? İl il sahur ve iftar saatleri
"İlk oruç günü ne zaman?" sorusu müslüman alemi tarafından merak konusu oluyor. Şaban ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İslam dünyasında Ramazan heyecanı başlamış durumda. Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız? İlk oruç ne zaman? İşte, detaylar...
Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte islam alemi araştırmalarına başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, ilk orucun hangi güne denk geldiğini sorguluyor. 2023 Ramazan başlangıcı ve Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminin ardından "Hangi gün sahura kalkacağız?"," İlk sahur ne zaman?" sorusu gündem getirildi. İşte, sahura kalkacağımız gün ve tarihi...
SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
11 bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk gelirken Ramazan ayının ilk günü de 23 Mart Perşembe günü olacak. Dolayısıyla ilk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. 23 Mart Perşembe günü imsak vaktine kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek.
İLK SAHUR TARİHİ VE SAATLERİ 2023
23 Mart Perşembe, İstanbul'da saat 05.31'e kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek. 06.42'de okunacak sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak.
-İSTANBUL İLK SAHUR: 05.31
-ANKARA İLK SAHUR: 05.17
-İZMİR İLK SAHUR: 05.42
-ADANA İLK SAHUR: 05.12
-KONYA İLK SAHUR: 05.22
2023 İLK İFTAR NE ZAMAN?
İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İstanbul'da 05.31'de başlayacak olan oruç vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona erecek.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Ramazan ayının İlk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.
Ramazamn ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için 2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.
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