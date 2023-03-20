SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4.1’lik yeni deprem! AFAD 2023 son depremler…
Son dakika: Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde saat 18.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diğer yandan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.6 ve 7.7'lik yıkıcı depremlerde can kaybı arttı. Son bilançoyu duyuran AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha kayıtlara geçtiğini duyurdu.
Saat 18.40'taki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih: 2023-03-20
Saat: 18:40:34 TSİ
Enlem: 37.299 N
Boylam: 36.653 E
Derinlik: 7 km
AFAD 2023 SON DEPREMLER
20-03-2023 18:40:3437.29936.6537MW4.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)565481
20-03-2023 18:18:3237.45136.657ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)565482
20-03-2023 18:14:3838.25138.25611.59ML2.9Yeşilyurt (Malatya)565480
20-03-2023 18:14:2737.84636.2710.14ML1.3Saimbeyli (Adana)565472
20-03-2023 18:13:2636.74136.1468.08ML1.9Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.73 km] Payas (Hatay)565473
20-03-2023 18:09:1737.47837.1067ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)565475
20-03-2023 18:08:4137.23436.6897ML1.7Bahçe (Osmaniye)565474
20-03-2023 18:03:4237.30836.6627ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)565476
20-03-2023 18:01:5736.52736.20417.66ML1.8İskenderun (Hatay)565477
20-03-2023 17:52:5937.87136.5427ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)565479
ASRIN FELAKETİNDE SON DURUM
Diğer yandan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.6 ve 7.7'lik yıkıcı depremlerde can kaybı arttı.
Son bilançoyu duyuran AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.
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