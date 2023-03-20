SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4.1’lik yeni deprem! AFAD 2023 son depremler…

AFAD 2023 SON DEPREMLER

20-03-2023 18:40:3437.29936.6537MW4.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)565481

20-03-2023 18:18:3237.45136.657ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)565482

20-03-2023 18:14:3838.25138.25611.59ML2.9Yeşilyurt (Malatya)565480

20-03-2023 18:14:2737.84636.2710.14ML1.3Saimbeyli (Adana)565472

20-03-2023 18:13:2636.74136.1468.08ML1.9Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.73 km] Payas (Hatay)565473

20-03-2023 18:09:1737.47837.1067ML1.4Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)565475

20-03-2023 18:08:4137.23436.6897ML1.7Bahçe (Osmaniye)565474

20-03-2023 18:03:4237.30836.6627ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)565476

20-03-2023 18:01:5736.52736.20417.66ML1.8İskenderun (Hatay)565477

20-03-2023 17:52:5937.87136.5427ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)565479

ASRIN FELAKETİNDE SON DURUM

Diğer yandan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7.6 ve 7.7'lik yıkıcı depremlerde can kaybı arttı.

Son bilançoyu duyuran AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.