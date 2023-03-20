Depremde bu binalara dikkat! Risk oluşturuyor
Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşlar güvenli binalarla ilgili araştırmalarını sıklaştırırken, uzmanlardan da yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Metrekaresini artırmak için yapılan çıkma binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı takdirde sağlamlık açısından büyük risk oluşturduğu belirtildi.
Binaların metrekaresini artırmak için uygulanan çıkma binalar deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı takdirde sağlamlık açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar metrekare artırmak amacıyla, binalara sonradan yapılan bölümlerin incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Binaların metrekaresini artırmak amacıyla uygulanan çıkıntı binalar kirişleri sağlam yapılmadığı takdirde sağlamlık açısından risk oluşturabiliyor. Türkiye'de sıkça görülen çıkma binaların alıcılar tarafından deprem mevzuatına uygun olup olmadığı incelenmesi önem taşıyor. Uzmanlar konut alırken projelerin incelenmesi ve binaya sonradan eklenen bölümlerin olup olmadığının araştırılması gerektiğini söylüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, "Proje aşamasında olmayan sonra ilave edilen çıkma odalar bina sağlamlığı açısından risk oluşturur. Onaylı proje ile binanın aynı olup olmadığı incelenmeli" dedi.
"ODALARIN METREKARESİNİ BÜYÜTMEK İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİNANIN SAĞLAMLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"
Deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılan çıkma binaların sağlamlık açısından sorun oluşturmayacağını belirten Koçak, "Günümüzde, açık çıkma dediğimiz balkon şeklinde tasarlanmış binaların daha sonradan odalara katıldığını gözlemliyoruz. Eski binalarda tasarımsal hatalar var, çıkma binalarda kiriş olması gerekiyor. Kirişler ile bağlanmamış çıkma binaların depremden daha yıkıcı etkileneceğini söyleyebiliriz. Odaların metrekaresini büyütmek için yapılan değişiklikler binanın sağlamlığını olumsuz etkiliyor. Bina sağlam yapıldıysa çıkma binalarda sorun olmaz. Öncelikle alıcılar evlerin mimari projelerini incelemeliler. Proje aşamasında olmayan sonra ilave edilen çıkma odalar bina sağlamlığı açısından risk oluşturur. Onaylı proje ile binanın aynı olup olmadığı incelenmeli" şeklinde konuştu.
"İNSANLARIN İLK TERCİHİ GÜVENLİK OLDU"
Depremler sonrası konut alırken kriterlerin değiştiğini ifade eden Koçak, "Eskiden konutların manzarası, katı, içerisindeki ankastresi gibi kriterlere bakılıyordu. Yaşanan depremler sonrası kriterler de değişti. Alıcılar artık bina sağlam mı, bina yeni mi , kolonlar iyi mi , zemin etüdü yapıldı mı gibi soruları soruyorlar. Bizler de bu konulara özen gösteriyoruz. Binayı sadece mimari açıdan değil sağlamlık açısından da değerlendiriyoruz. İnsanların ilk tercihi güvenlik oldu" diye konuştu.
"SAĞLAMLIK KONUSUNU UNUTMAMALIYIZ"
Depremden dolayı sağlamlık konusunun ön plana çıktığını ekleyen Koçak, "Eski binalardan yeni binalara bir göç başladı. İnsanlar muhtemel depremden sonra olacaklardan da endişeliler. Çok katlı olmayan evler, nüfus yoğunluğu olmayan bölgelere talepler arttı. Depremden dolayı sağlamlık konusunu hatırladık. Bu konuyu hiç unutmamız lazım" dedi.
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