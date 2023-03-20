Depremde bu binalara dikkat! Risk oluşturuyor





"İNSANLARIN İLK TERCİHİ GÜVENLİK OLDU"

Depremler sonrası konut alırken kriterlerin değiştiğini ifade eden Koçak, "Eskiden konutların manzarası, katı, içerisindeki ankastresi gibi kriterlere bakılıyordu. Yaşanan depremler sonrası kriterler de değişti. Alıcılar artık bina sağlam mı, bina yeni mi , kolonlar iyi mi , zemin etüdü yapıldı mı gibi soruları soruyorlar. Bizler de bu konulara özen gösteriyoruz. Binayı sadece mimari açıdan değil sağlamlık açısından da değerlendiriyoruz. İnsanların ilk tercihi güvenlik oldu" diye konuştu.