İstanbul Kadıköy’de katliam! 34 kedi ölü bulundu: Birkaç saat aralıklarla...
Dehşete düşüren olay İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi, ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken İlçe Tarım Müdürlüğü ise ölen kedilerden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, “Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani büyük bir katliam. Birkaç saat aralıklarla hayvanlar öldü" dedi.
İstanbul'da yaşanan olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki akşam saatlerinde bir mahalle sakini, sokakta beslediği kedinin hastalandığını fark etti.
Bir süre sonra vatandaşlar, sokakta ve bina bahçelerinde kedi ölüleri olduğunu gördü. Dün sabah saatlerinde ise tehlikenin boyutu gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinleri tarafından 34 sokak kedisinin öldüğü belirlendi. Kimi mahalle sakininin ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
Yaralı olarak kurtulan bir kedi ise mahalledeki bir veterinerde tedavi altına alındı.
"KENDİ KEDİMİ ARARKEN KOMŞU BAHÇELERDE ÖLÜ KEDİLER GÖRDÜM"
Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, "Dünden beri parçalı şekilde bu sokağın içindeki kedilerin zehirlenerek öldüğünü görüyoruz. Ben kendi kedimi de dün saat 1 buçuktan beri bulamıyorum arıyorum. Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani şu an toplam bizim hesapladığımız kayıplar haricinde bulunan 32 tane ölmüş kedi var. Yani bunlardan 4 tanesi zaten benim olduğu gibi ev kedisi. Balkondan çıkıp burada dolaşan kediler. Bir şeyler serpmiş olmaları lazım. Ya da patisini bir yere değmiş olması lazım. Çok büyük bir katliam olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok kedi evi var görüyorsunuz. Acil şekilde nasıl bir önlem mi alınır bilmiyorum. Bu işin failinin kim olduğunu da bilmiyorum aslında. Ama bir şekilde bir kamera sisteminin kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Madem bu kadar kedi severiz. Burada dün çok büyük bir maç vardı. Yani Fenerbahçeliyiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama burası acayip şekilde kalabalıktı. Bundan yararlanıp yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O arada buradaki kalabalıktan bir yere bir şey koymak, atmak bunlar gayet mümkün şeyler" dedi.
"BÜYÜK BİR KATLİAM"
Konuşmasına devam eden Göksu, "İfade verdim. Çok güzel ilgilendiler. Zabıt tutuldu. 2 kere buraya araç geldi. Hıfzıssıhha'ya gönderilmek üzere vefat eden hayvanlardan bir tanesi alındı. Hatta bahçelerden birinde o bulunan hayvanın yanında sosis bulunmuş. Onda acaba zehirli bir şey var mı diye. Ama İstanbul'da bu yapılmıyormuş ve mecburen Ankara'ya gidecek. Sonucun gelmesi tabii ki uzayacak. Nasıl bir zehirlenme yaşandığını bulmaları gerekiyor. Hali hazırda burada zehirli mama var mı, nedir, onları da bilmiyoruz. Çünkü hayvanlar periyotlarla öldüler. Yani büyük bir katliam. Birkaç saat aralıklarla hayvanlar öldü" diye konuştu.
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