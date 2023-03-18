İstanbul’da genç avukat arkadaşlık teklifini reddedince saplantılı mimarın gözü döndü: Böyle doyumsuz bir y...görmedim...
İstanbul’da yaşanan olay, 30 Ocak 2022 tarihinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden arkadaş olmak istediği 27 yaşındaki genç avukat Miray A'dan istediği tepkiyi alamayan 28 yaşındaki mimar Baver A'nın gözü döndü. Genç avukatın kendisine cevap vermemesini hazmedemeyen genç mimar, 'Takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıdın. Böyle doyumsuz bir y.. görmedim' şeklinde mesajlar atınca mimar Baver A, hakkında açılan davada suçlu bulunarak 56 gün adli para cezası ve 5 yıl denetim cezasına çarptırıldı. İşte ayrıntılar...
Sosyal medya üzerinden arkadaş olmak istediği genç avukattan istediği tepkiyi alamayan mimarın gözü döndü. Olay İstanbul'da meydana geldi. 30 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden 28 yaşındaki mimar Baver A, 27 yaşındaki avukat Miray Y'yi arkadaş olarak ekledi. Mimar Baver A, arkadaşlık isteğini kabul eden Miray Y'ye mesaj attı ancak genç avukat, mimarın mesajlarına bir süre cevap verdi. Ancak iddiaya göre Baver A, mesajlarında fazla ısrarcı olunca avukat genç mimarın yazdıklarına cevap vermemeye başladı.
SOSYAL MEDYA ARKADAŞLIĞI HASIMLIĞA DÖNÜŞTÜ
Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A, genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı. Fazla baskı üzerine Miray Y, mimar Baver A'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikâyetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A, genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.
MİMAR HAKKINDA 'HAKARET' DAVASI
Sabah'ın haberine göre, Miray Y, karakola giderek sosyal medya üzerine kendisine hakaretler savuran Baver A, hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Baver A, hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mimar söz konusu mesajları kendisinin attığını ancak amacının hakaret olmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar Baver A, hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
ADLİ PARA CEZASI ALDI
Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan genç mimar mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Söz konusu konuşma sırasında genç avukata yazdığı her cümlenin sonunda gülücük bulunduğunu, dolayısıyla şaka maksatlı yaptığını söyledi. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Baver A'nın üzerine atılı suçlamaları işlediğini belirterek alt sınırdan ceza verdi. Toplamda 56 gün adli para cezasına çarptırılan şüpheli 5 yıl denetime tabi tutuldu.
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