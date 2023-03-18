İstanbul’da genç avukat arkadaşlık teklifini reddedince saplantılı mimarın gözü döndü: Böyle doyumsuz bir y...görmedim...

SOSYAL MEDYA ARKADAŞLIĞI HASIMLIĞA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine öfkeye kapılan Baver A, genç avukata hakarete varacak cümleler kurmaya başladı. Fazla baskı üzerine Miray Y, mimar Baver A'ya kendisine ısrarcı olması durumunda şikâyetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine Baver A, genç avukata, 'Ondan ona zıplıyorsun. Gözün doysun, Takip etme o zaman ya.. gibi, takipçilerinin yüzde 99'u erkek, askerlik şubesinde mi tanıştın. Şikayetçi olmazsan şer..sin' şeklinde mesaj attı.

MİMAR HAKKINDA 'HAKARET' DAVASI

Sabah'ın haberine göre, Miray Y, karakola giderek sosyal medya üzerine kendisine hakaretler savuran Baver A, hakkında şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Baver A, hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mimar söz konusu mesajları kendisinin attığını ancak amacının hakaret olmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mimar Baver A, hakkında 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.