Ramazan’ın son cuması hangi dua okunur? Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu | Cüzdan duası nedir?

Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının son cuması bugün idrak edilirken, Ramazan'ın son cumasında okunacak dualar arasında "cüzdan duası" yer almaya başladı. Cüzdan duası ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, cüzdan duası nedir? Ramazan'ın son cuması hangi dua okunur? İşte Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

CÜZDAN DUASI NEDİR?

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde Ramazan'ın son cuması okunacak dualar arasında "Cüzdan duası" yer alıyor. Ramazan ayının son cuma günü selâ ile ezan arasında Araf Sûresi'nin 10. âyeti ile Sâd Sûresi'nin 54. âyetinin birlikte yazılıp, cüzdan içine konulursa hiç çıkartmamak kaydıyla para sıkıntısı çekilmeyeceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir duânın (cüzdan duası) geçerli mâkul bir kaynağı yok.

Araf suresi 10. ayet ve Sad suresi 54. ayet okunuşu;