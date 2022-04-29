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Bayram öncesi otogarda denetim! Otobüsler tek tek incelendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Bayram öncesi otogarda denetim! Otobüsler tek tek incelendi

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi, trafik polisi ekipleri, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Otobüslerin evrakları, lastik diş kalınlıkları, takometreleri kontrol edilirken yolculara da emniyet kemeri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

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