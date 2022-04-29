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Bayramda 22 bin 451 personel Ankara'nın güvenliği için görev yapacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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Bayramda 22 bin 451 personel Ankara’nın güvenliği için görev yapacak

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan Bayramı için alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı. Vali Şahin, bayramda 22 bin 451 personelin Başkentin güvenliği için görev yapacağını duyurdu.

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