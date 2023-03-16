Tekirdağ’da komşularına kızan kadından ilginç ilan: Daha kötü insanlara satılıktır
Şaşkına çeviren olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. 35 yaşındaki Özge Şeber, oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asarak dairesini satışa çıkardı. Şeber, “Olay farkındalık yaratmak, ayrıca buradan sessiz sedasız gitmek istememem. Burada biri hakkını aramıştır. Örnek olsun istiyorum, hakkımı kanunen arıyorum ve davacıyım" dedi.
Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazısı astı.
Komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyleyen Şeber, polise yaptığı başvurudan da bir sonuç çıkmadığını belirtti.
Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar. Pankart asıldıktan sonra arayan soran oldu, 'Gerçekten satacak mısın' diye. Evet bunu satmak için ben bu ilanı verdim. Olay farkındalık yaratmak, ayrıca buradan sessiz sedasız gitmek istememem. Burada biri hakkını aramıştır. Örnek olsun istiyorum, hakkımı kanunen arıyorum ve davacıyım" dedi.
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