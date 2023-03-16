İstanbul’da genç kadının sır ölümü! Cansız bedeni çıplak halde bulundu
Korkunç olay İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Nurcan Gülden’in bir evde çıplak halde cansız bedeni bulundu. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülden’in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
İstanbul'da yaşanan olay, bugün sabah 11.30 sularında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi.
3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu.
2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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