16 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da genç kadının sır ölümü! Cansız bedeni çıplak halde bulundu

İstanbul’da genç kadının sır ölümü! Cansız bedeni çıplak halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
ABONE OL
İstanbul’da genç kadının sır ölümü! Cansız bedeni çıplak halde bulundu

Korkunç olay İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Nurcan Gülden’in bir evde çıplak halde cansız bedeni bulundu. Genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülden’in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

İstanbul'da yaşanan olay, bugün sabah 11.30 sularında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde 28 yaşındaki Nurcan Gülden, iki erkek arkadaşıyla birlikte mahallede bulunan bir eve geldi.

3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Sabah saatlerinde uyanan iki erkek, arkadaşlarını uyandırmak için girdikleri odada Nurcan Gülden'i çıplak ve hareketsiz halde buldu.

2 kişi durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri, 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Ramazan Koçviran, "Dün gece 3 kişi geldiler. Sabah polisler geldi. Kadının cesedini buldular. Buraya geliyordu ama herhangi bir diyalog kurmadık kadınla" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA