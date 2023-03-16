İstanbul’da baltalı oduncu dehşeti! O anlar kamerada

"ODUN GÜZELE BENZİYOR GÜZEL KÖZ OLUR"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Gündüz, "Biz olaydan bir hafta önce maç yapmıştık şirket arasında iddiasına. O gün boşluğumuz vardı iddiayı gerçekleştirmek için ormana gitmiştik mangal yapmak için. İlk başta 20-25 kişiydik, yiyip dağılanlar falan oldu en son 7-8 kişi kaldık. Müdürümüzün toplantısı vardı onu bekliyorduk, o da toplantısı bittikten sonra geldi. Ona sucuk ekmek ayırmıştık diğerleri yemişti, bizim abi de traktörü gördü, o sırada odunu gördü 'Odun güzele benziyor güzel köz olur sucuk ekmek ikram edeyim odun alayım yapıp hızlıca gidelim' dedi. Traktörü durdurup orada bir buçuk dakika kadar konuştu arkasında 3-4 tane araba duruyordu biz onları yabancı sandık. Konuştuktan sonra traktörün kapısını kapadı, o sırada arkadaki araçlardan bir kişi indi 55 yaşlarında. Direkt küfür ederek geldi 'Odunları yerine bırakın' falan dedi" ifadelerini kullandı.