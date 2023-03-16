Hatay'da depreme yakalanmıştı! Masal bebek ailesine kavuştu
Hatay’da 7 ay önce prematüre doğan Masal bebek, beynindeki kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede asrın felaketine yakalandı. Konya’ya sevk edilen ve burada tedavi edilen bebeğin ailesinden ise haber yoktu. Hastane personeli dedektif gibi iz sürüp bebeğin ailesine ulaşmıştı. Masal bebek ile DNA’sı eşleşen baba Cuma Ali Bakkaylı, 2 ay sonra kızını kucağına aldı.
Hatay'da yaşayan Cuma Ali ve Nesrin Bakkaylı çiftinin 7 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen kızları Masal'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Tedavi gördüğü özel hastane, 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar görünce, Masal bebek Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavi edilen Masal bebek sağlığına kavuştu. Depremden sonra bir hayırseverin yardımı ile Mersin'e yerleştirilen aile, kızlarının Konya'da olduğunu haber alır almaz buraya geldi.
Sabah'ın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden baba Cuma Ali Bakkaylı, Masal bebeğin kendi çocukları olduğunu söyledi. Savcılık kararı ile babadan alınan örneklerle yapılan DNA testi de Masal bebek ile eşleşti.
Çift, sonunda çocuklarını kucaklarına aldı. Baba Bakkaylı, "Depremin acısı içimizde ama ayakta durmak zorundayız. Masal'ımıza da kavuştuk ve aile tablomuz tamamlandı. Artık güzel bir hayat kurmak istiyoruz. Kızımıza bakan doktorlarımızdan, devletimizden Allah razı olsun" dedi.
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