Hatay’da depreme yakalanmıştı! Masal bebek ailesine kavuştu

Sabah'ın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden baba Cuma Ali Bakkaylı, Masal bebeğin kendi çocukları olduğunu söyledi. Savcılık kararı ile babadan alınan örneklerle yapılan DNA testi de Masal bebek ile eşleşti.